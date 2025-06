Corpus Domini 2025 cos'è e quando cade | il significato della celebrazione e come si festeggia

Il Corpus Domini 2025, che si celebra il 29 giugno, è una delle festività più importanti del calendario cattolico, dedicata alla venerazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Questa solennità, originata nel XIII secolo, rappresenta un momento di profonda fede e comunione tra i credenti. In Italia, le processioni con il Santissimo Sacramento sono il cuore delle celebrazioni, unendo comunità e devozione in un'esperienza spirituale unica. Continua a leggere per scoprire come questa festa viene vissuta e celebrata nel nostro paese.

I cattolici italiani festeggiano oggi, domenica 22 giugno, la solennità del Corpus Domini, che ufficialmente è denominata “solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore”. Nelle città italiane si terranno processioni per onorare la reale presenza di Gesù Cristo nell'Eucarestia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

19 giugno, la Toscana celebra il Corpus Domini: messe solenni e processioni - Il 19 giugno, la Toscana si anima con celebrazioni liturgiche e processioni per il Corpus Domini, una delle festività più sentite nel cuore della devozione popolare.

Benevento, San Modesto accoglie la processione diocesana del Corpus Domini - Benevento e la sua parrocchia di San Modesto si preparano a un evento straordinario: la processione diocesana del Corpus Domini, in programma domenica 22 giugno.

