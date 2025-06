Coppa Italia A1 | l’atleta bolognese si conferma al top Gasparri sempre più ai vertici del judo nazionale A Ostia conquista un argento di grande spessore

Il judo italiano brilla ancora una volta grazie all’eleganza e alla determinazione di atleti come Daniele Gasparri del Budokan Institute. Nelle finali della Coppa Italia A1 a Ostia, Gasparri si conferma tra i migliori, conquistando un prestigioso argento che testimonia il suo talento e la costanza ai vertici del judo nazionale. Un risultato che ispira e rafforza la presenza di Bologna nel panorama sportivo più competitivo.

Il sette e l’otto giugno il Palapellicone di Ostia è stato teatro delle finali nazionali delle Coppa Italia A1 di Judo. Hanno preso parte alla kermesse oltre quattrocento atleti in rappresentanza di circa duecento club da tutta la nazione. Il Budokan Institute ha partecipato alla finale con Daniele Gasparri in quanto gli altri due atleti qualificati in quanto ai vertici della ranking list nazionale (Mattia Castellani e Leonardo Cittadini) sono momentaneamente fermi per lievi infortuni. A seguire l’atleta bolognese il Tecnico Federale Alessandro Ansaloni. Buona la gara di Daniele Gasparri: nel girone eliminatorio e nei quarti di finale dei pesi massimi batte nell’ordine il friulano Carmelo Di Stefano e il romagnolo Dimitri Semenov. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia A1: l’atleta bolognese si conferma al top. Gasparri, sempre più ai vertici del judo nazionale. A Ostia conquista un argento di grande spessore

