Controllo di vicinato aderisci anche tu

Unisciti anche tu al controllo di vicinato: un gesto semplice ma potente per rafforzare la sicurezza e la coesione della nostra comunità. La polizia locale invita i cittadini a partecipare attivamente, attraverso segnalazioni tempestive e collaborazioni quotidiane. Non servono atti eroici, solo attenzione e sensibilità. Insieme, possiamo creare un ambiente più sicuro e solidale. Rispondi anche tu all’appello e fai la differenza!

L’appello è lanciato direttamente dalla polizia locale ai cittadini: "Aderisci anche tu all’attività di controllo del territorio ". Sulla pagina social l’invito, spiegano dal comando bustese, è rivolto a "una sorveglianza che favorisce la coesione sociale e il senso di comunità, non servono gesti d’eroismo e non sono previsti pattugliamenti", quindi sottolinea il comando, "una tempestiva segnalazione può aiutare il nostro vicino in difficoltà". In città sono già attivi una quindicina di gruppi di Controllo di vicinato, l’obiettivo ora è di aumentarne la presenza dal momento che è un valido strumento di prevenzione, grazie alla collaborazione tra residenti e forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controllo di vicinato, "aderisci anche tu"

