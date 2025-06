Controlli serali Ritirate quattro patenti

Una serata di controlli intensificati che ha portato al ritiro di quattro patenti, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza di tutti. Un intervento mirato e deciso, fondamentale per tutelare cittadini e visitatori, e che dimostra ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra le diverse forze di polizia locali. La sicurezza stradale non può mai essere data per scontata, e queste azioni ne sono la prova concreta.

Si è svolta venerdì sera un’importante operazione interforze delle polizie locali dell’ Altomilanese, che ha visto impegnati anche gli agenti del comando di Cerro Maggiore. Due pattuglie locali hanno preso parte all’attività, prolungatasi fino oltre le 2.30 del mattino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale, effettuare controlli alcolimetrici e monitorare le aree esterne ai locali pubblici e di intrattenimento, teatro di assembramenti e situazioni a rischio. L’intervento è stato realizzato in sinergia con il comando di Rescaldina, consolidando una collaborazione già risultata efficace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli serali. Ritirate quattro patenti

