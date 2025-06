contro pechino taipei pesca tra i nazionalisti pro trump

Nel cuore della strategia di Taipei, l’intervista a Hsiao Bi?khim sul “Shawn Ryan Show” rappresenta un audace tentativo di dialogare con i nazionalisti pro Trump, spesso diffidenti verso Pechino. Un gesto che sottolinea come Taiwan stia affinando le sue armi di comunicazione, puntando a consolidare un fronte internazionale più ampio e articolato. Questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco nella complessa partita geopolitica tra Taipei, Beijing e Washington.

Hsiao Bi?khim, vicepresidente di Taiwan e volto popolare e "internazionale" dell'amministrazione di Lai Ching-te, è stata ospite questa settimana del "Shawn Ryan Show" su YouTube per parlare delle strategie di difesa e comunicazione del governo di Taipei. Scelta insolita per un leader taiwanese. L'intervista è stata una mossa di public diplomacy, studiata per raggiungere segmenti di pubblico spesso trascurati: i nazionalisti pro Donald Trump, notoriamente scettici sulla questione taiwanese ma pronti a sostenere qualsiasi causa presentata come battaglia contro il comunismo. Shawn Ryan, ex Navy SEAL e contractor della CIA, gode di grande popolarità tra gli ascoltatori più intransigenti dell'America profonda.