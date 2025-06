Conte | L’attacco in Iran di Trump è un atto grave e pericoloso

L’attacco di Trump in Iran rappresenta un gesto estremamente grave e rischioso, che potrebbe scatenare una crisi internazionale di proporzioni inimmaginabili. Al fianco di Netanyahu, questo atto sembra tradire la promessa di risolvere i conflitti con il dialogo, adottando invece la politica della forza. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni devastanti, alimentando tensioni globali e minando la pace. È urgente che la comunità internazionale si attivi per evitare un’escalation incontrollata.

ROMA – “L’attacco in Iran di Trump, a fianco del criminale Netanyahu, è un atto grave e pericoloso che può avere conseguenze catastrofiche portandoci verso un conflitto dagli esiti incalcolabili, generando tensioni e insicurezze in tutto il mondo. Trump non dà seguito ai suoi iniziali propositi di comporre crisi e conflitti per via negoziale e adotta la dottrina Netanyahu: “La pace attraverso la forza”. Questo significa licenza di calpestare il diritto internazionale e rischia di produrre sempre maggiore instabilità”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it