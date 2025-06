Consorzio turistico La presidenza di padre in figlio

Il Consorzio Turistico della Valchiavenna si rinnova con un passaggio di testimone che sancisce continuità e innovazione. Mario Francesco Moro prende le redini di un’organizzazione in salute, frutto di 25 anni di dedizione di Franco Moro, che lascia un’eredità di successi e crescita. A Franco Moro è stata consegnata una targa: "Al nostro presidente Franco Moro, con riconoscenza,..."

Mario Francesco Moro è il nuovo presidente del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna. Dopo 25 anni termina quindi la presidenza di Franco Moro, presidente fin dalla costituzione del consorzio, che lascia in eredità un’organizzazione in salute, cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni promuovendo al meglio la Valchiavenna. A Franco Moro è stata consegnata una targa: "Al nostro presidente Franco Moro, con riconoscenza, per oltre 25 anni guida preziosa e instancabile promotore della Valchiavenna". Ora ecco la nuova sfida. Il nuovo presidente è il figlio Mario Francesco Moro, figura di comprovata esperienza nel mondo imprenditoriale e istituzionale, già presidente del Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina Igp e membro della Giunta della Camera di commercio di Sondrio per il comparto industriale e Vice presidente Confindustria Lecco e Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consorzio turistico. La presidenza di padre in figlio

In questa notizia si parla di: consorzio - presidenza - turistico - padre

Albino Armani lascia la presidenza della Doc delle Venezie. Alla guida del Consorzio arriva Luca Rigotti - Albino Armani passa il testimone della presidenza della DOC delle Venezie a Luca Rigotti, che si impegna a dare continuità alla direzione precedente.

Giosuè De Simone confermato alla presidenza del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco dop - Giosuè De Simone è stato riconfermato alla presidenza del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP durante l'assemblea a Montechiaro di Vico Equense.

FORMIA – NUOVO CdA PER IL Consorzio Turistico Città di Formia - L'Assemblea dei soci e delle socie del Consorzio Turistico ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica tre anni e che dovrà affrontare nuove sfide tra obiettivi già prog Vai su Facebook

Consorzio di promozione turistica della Valchiavenna, inizia l’era di Mario Francesco Moro; Angela Sergio è la nuova presidente del Consorzio Valdinoto. “Punteremo su export e turismo”; L’amore per Maratea e la passione per il turismo di padre in figlio.

Le strategie incoming del Consorzio Turistico della provincia di Varese - Il Cda del Consorzio Turistico della provincia di Varese ha rieletto all’unanimità Massimo Grignani alla presidenza (titolare Agriturismo il Carpio di Cugliate Fabiasco, rappresentante di ... Secondo guidaviaggi.it

Cambio al vertice del Consorzio Turistico della Valchiavenna - Rinnovamento nella guida e nella visione, un nuovo corso che coincide con i 25 anni dalla sua costituzione: il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna si prepara alle sfide future e a ... Si legge su primalavaltellina.it