Consiglio comunale sulla scuola Parte la richiesta delle opposizioni

In un momento in cui la qualità dell’istruzione e le risorse scolastiche sono al centro del dibattito pubblico, le opposizioni di centrosinistra a Lucca scendono in campo con una richiesta ufficiale: un consiglio comunale straordinario dedicato alla situazione delle scuole per il prossimo anno. Con l’obiettivo di affrontare temi cruciali come l’istituzione di una pluriclasse a Nave, il loro intervento punta a coinvolgere tutta la comunità e a trovare soluzioni condivise.

"Chiediamo un consiglio straordinario sulla situazione scolastica per l’anno 20252026, partendo dalla volontà di istituire una pluriclasse a Nave ". E’ la posizione dell’opposizione di centrosinistra sul tema delicato della riduzione delle classi scolastiche. "Abbiamo chiesto un consiglio straordinario – scrivono Pd, Lucca Futura, Sinistra con - Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, LibDem – per parlare della "Situazione delle scuole del territorio del Comune configurata dall’Ufficio Scolastico Territoriale per l’anno scolastico 2025 – 2026, in ossequio al Dpr 812009 con particolare attenzione alla volontà di istituire una pluriclasse per le classi prima e seconda elementare nella scuola di Nave". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Consiglio comunale sulla scuola“. Parte la richiesta delle opposizioni

