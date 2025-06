Congresso Pd Umbria l' ultima settimana | Pasquali avanti Trappolino ci crede

L'ultima settimana prima del Congresso del PD in Umbria si presenta come un vero e proprio spartiacque politico: tra alleanze, tensioni e speranze, il futuro del partito si decide tra trappole e trionfi. Pasquali, con la sua determinazione, crede fermamente nel cambiamento che potrebbe portare una nuova leadership. A cinque mila votanti chiamati a scrutinio aperto, l’aria è carica di attese e sfide cruciali: il voto segna l’inizio di una nuova era per il partito regionale.

Un'ultima settimana - che sotto congresso è lunga praticamente una vita - e poi il Partito Democratico dell'Umbria avrĂ il nuovo segretario regionale, i due provinciali, quelli comunali e via elencando. Cinquemila tessere totali chiamate alle urne. Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul.

Congresso Pd, Carlo Emanuele Trappolino contro Sandro Pasquali: la sfida per la segreteria dell’Umbria - Nel congresso del Partito Democratico dell'Umbria, si preannuncia una sfida accesa tra Carlo Emanuele Trappolino e Sandro Pasquali per la segreteria regionale.

Passione democratica, in Umbria Pasquali oltre 60 per cento - Il congresso regionale del Partito democratico umbro entra nella sua fase finale con un quadro politico che si va definendo sempre più chiaramente, pur non mancando di sorprese e tensioni interne. ansa.it scrive

Pd, congresso a marzo aspettando Zingaretti - Venerdì sera a Terni i segretari e i sindaci del collegio Umbria 2 ... Lo riporta ilmessaggero.it