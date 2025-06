Confindustria Alto Milanese In campo da ottant’anni | sempre al fianco delle imprese

Da otto decenni, Confindustria Alto Milanese è il cuore pulsante delle imprese locali, sostenendole e valorizzandone il percorso di crescita. L’ultima assemblea, svoltasi al liceo Galilei, ha celebrato i traguardi storici e premiato le aziende che da oltre 50 anni sono partner fedeli, mentre l’associazione stessa ha ricevuto il prestigioso premio Fabio Vignati al merito professionale. Con questa tradizione di eccellenza, si apre un nuovo capitolo di successi e innovazioni.

Tempo di assemblee e premiazioni per Confindustria Alto Milanese, che si appresta a tagliare il traguardo dei suoi primi 80 anni. In occasione dell'annuale assemblea celebrata al liceo Galilei sono state premiate le imprese che da mezzo secolo sono affiliate a Confindustria mentre la stessa associazione degli imprenditori ha ricevuto il premio Fabio Vignati al merito professionale. Con questo premio Apil (l'associazione dei periti industriali e laureati di Legnano) ha inteso celebrare non solo il ruolo fondamentale che Confindustria Alto Milanese ha svolto nello sviluppo delle imprese associate, ma anche riconoscere idealmente il merito collettivo di tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno contribuito a rendere il Legnanese noto come la Manchester italiana.