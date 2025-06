Conferenza sull’Europa del Futuro Strategie anti-crisi ’made in Siena’

Si è conclusa ieri a Palazzo Pubblico di Siena la VI Conferenza sull’Europa del Futuro, un evento che ha riunito esperti e decision-maker per discutere strategie anti-crisi "Made in Siena". Tra i protagonisti, il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, ha sottolineato l’importanza di politiche di coesione più flessibili e snelle, fondamentali per accelerare i progetti PNRR e rafforzare la resilienza europea. Un passo deciso verso un’Europa più forte e unita.

Si è chiusa ieri a Palazzo pubblico la VI Conferenza sull'Europa del Futuro, che ha visto protagonista in mattinata il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto con un intervento sulle Politiche europee di coesione e la necessità di dare maggiore flessibilità al bilancio relativo ai vari interventi, in modo da semplificare le procedure e perseguire una flessibilità, in grado di facilitare anche la realizzazione dei progetti Pnrr. Nel pomeriggio è stata invece la volta di un'altra voce da Bruxelles: quella dell'europarlamentare Pd, Dario Nardella, relatore con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, la parlamentare europea dei Verdi Cristina Guarda e la dg della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale dell'Ue, Elizabeth Werner.

