In vista della sfida cruciale contro il Wydad Casablanca, Tudor mette in evidenza l'importanza di dare il massimo contro una squadra di grande qualità. La Juventus si prepara a scrivere un altro capitolo nel Mondiale per Club, con la passione e l’attenzione di una presenza costante come quella di Elkann, simbolo di una tifoseria energica e determinata. La partita promette emozioni e sfide all’altezza delle aspettative: sarà una battaglia da non perdere.

Conferenza stampa Tudor pre Juve-Wydad: «Sarà una gara importante contro una squadra di qualità, dovremo dare il nostro meglio. Su Elkann.» La Juventus si prepara ad affrontare la sua seconda sfida nel Mondiale per Club, dove incontrerà il Wydad Casablanca. In vista dell’incontro, il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, presentando l’importante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Tudor: «Sarà una gara importante contro una squadra di qualità, dovremo dare il nostro meglio. Elkann vicino a noi? È una presenza costante, bella e importante»

Conferenza stampa Comolli Juve: «Tudor sarà l’allenatore, arriveranno due direttori. Cercare di vincere sarà la mia ossessione, ecco che tipo di mercato faremo» - Oggi all’Allianz Stadium si apre un nuovo capitolo per la Juventus, con la presentazione di Damien Comolli come nuovo direttore generale.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: «Il caldo ci sarà per entrambi, non vedo stanchezza nella squadra. Elkann è una presenza costante. Qualificarci in anticipo sarebbe bello ma…» - In vista dell’atteso debutto della Juventus al Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca, Igor Tudor si prepara con determinazione.

