Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca | Il caldo ci sarà per entrambi non vedo stanchezza nella squadra Elkann è una presenza costante Qualificarci in anticipo sarebbe bello ma…

In vista dell’atteso debutto della Juventus al Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca, Igor Tudor si prepara con determinazione. La conferenza stampa di oggi ha svelato le sue strategie e le sfide che attendono i bianconeri, tra caldo torrido e un avversario ostico. La squadra si mostra concentrata e desiderosa di qualificarsi subito: un obiettivo ambizioso che, se raggiunto, avrebbe un peso importante per il morale e la stagione.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: le sue dichiarazioni alla viglia dell’esordio del Mondiale per Club dei bianconeri. La Juve si appresta a giocare il secondo match del Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca. Nella giornata di oggi, sabato 21 giugno, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. ha seguito LIVE le sue parole. WYDAD – «Sarà un avversario diverso, si gioca a un orario diverso. L’abbiamo preparata al massimo, come sempre. Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: «Il caldo ci sarà per entrambi, non vedo stanchezza nella squadra. Elkann è una presenza costante. Qualificarci in anticipo sarebbe bello ma…»

In questa notizia si parla di: juve - wydad - casablanca - stampa

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: quando parla il tecnico alla vigilia del secondo match del gruppo G del Mondiale per Club. Data e orario - Domani, sabato 21 giugno 2025, la Juventus si prepara alla sfida imperdibile contro il Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: le dichiarazioni del mister bianconero alla vigilia della sfida - In vista del cruciale esordio della Juventus al Mondiale per Club, Igor Tudor si prepara a scendere in campo con determinazione e chiarezza.

JuveWydad - Search Vai su X

Nuovo DS #Juve: ecco perché #Comolli ha detto NO a #Massara e può arrivare invece #Ghisolfi dalla #Roma. Pista #Goretti dalla Fiorentina invece per il ruolo di direttore tecnico. ?Massara Juve: perché il dirigente non arriverà a Torino La costruzion Vai su Facebook

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: le parole; Juventus-Wydad Casablanda: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Juventus-Wydad, la conferenza stampa di Tudor: quando parla, orario e data.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: le dichiarazioni del mister bianconero alla vigilia della sfida - Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: le sue dichiarazioni alla viglia dell’esordio del Mondiale per Club dei bianconeri La Juve si appresta a giocare il secondo match del Mondiale per Cl ... Da informazione.it

Juventus-Wydad, la conferenza stampa di Tudor: quando parla, orario e data - La Juventus giocherà contro il Wydad Casablanca nella seconda partita del Mondiale per Club dopo aver vinto 5- Segnala ilbianconero.com