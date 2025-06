Conferenza stampa Skorza post Inter-Urawa | Abbiamo giocato contro una delle migliori al mondo sono molto orgoglioso

Allenatore Skorza, nel post partita di Inter-Urawa, ha espresso grande orgoglio per la prestazione della sua squadra contro una delle stelle mondiali del calcio. Nonostante l’amara eliminazione, il tecnico polacco ha sottolineato quanto i suoi abbiano dimostrato coraggio e determinazione. È un risultato che rafforza la crescita dei Red Diamonds e ci ricorda che anche nelle sconfitte si celano preziose lezioni di valore e passione.

Conferenza stampa Skorza post Inter-Urawa, le parole del tecnico polacco dopo l’eliminazione: c’è da essere orgogliosi nonostante tutto. Epilogo amaro per l’ Urawa Red Diamonds, che saluta il Mondiale per Club alla seconda giornata. Fatale, per i giapponesi, il primo gol con la maglia dell’ Inter di Valentin Carboni, che consegna ai nerazzurri il gol della vittoria finale. Nonostante l’eliminazione, ha di che essere orgoglioso il tecnico Maciej Skorza, che ha parlato così in conferenza stampa. LA PARTITA – «Abbiamo giocato contro una delle squadre migliori al mondo, c’erano delle difficoltà in questa partita, ma avevamo un piano molto chiaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Skorza post Inter-Urawa: «Abbiamo giocato contro una delle migliori al mondo, sono molto orgoglioso»

In questa notizia si parla di: urawa - stampa - skorza - post

Conferenza stampa Chivu post Inter Urawa: «La carta d’identità nel calcio non conta nulla! Abbiamo l’obbligo di remare tutti dalla stessa parte, mi sono commosso per Valentin» - Dopo la vittoria al fotofinish contro l’Urawa Red Diamonds, Cristian Chivu ha sottolineato come nel calcio l’identità non sia tutto: conta remare uniti nella stessa direzione.

Conferenza stampa Zielinski post Torino Inter: «Dimostriamo di crederci anche nelle prossime partite, sperando che il Napoli scivoli» - Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni al termine della vittoriosa partita contro il Torino, conclusasi con il punteggio di 2-0.

Vigilia di #InterUrawa, ufficializzati gli orari delle conferenze stampa di #Chivu e #Skorza Vai su X

Conferenza stampa Skorza post Inter-Urawa: «Sono orgoglioso»; Conferenza stampa Chivu post Inter Urawa: le parole.

Inter, occhio a Savio. Urawa, mix di qualità e talento e il tecnico conosce bene due nerazzurri - Dopo il pareggio all'esordio nel Mondiale contro il Monterrey, l'Inter cerca la prima vittoria targata Chivu contro gli Urawa Red Diamonds ... Come scrive fcinter1908.it

Skorza convinto: «Urawa Red Diamonds consapevole! Un obiettivo» - Maciej Skorza, allenatore dell’Urawa Red Diamonds, ha indicato gli obiettivi della sua squadra in occasione del Mondiale per Club. Lo riporta informazione.it