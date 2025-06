Conegliano la seconda edizione del TEDx si svolgerà all' ex Zanussi

di un'esperienza unica di ispirazione e innovazione, dove pensatori, creativi e sognatori si incontreranno per condividere idee che possono cambiare il mondo. Non perdere questa occasione di essere parte di un momento speciale: il futuro prende vita a Conegliano con il TEDx, un evento che promette di accendere la tua curiositĂ e alimentare il tuo desiderio di innovare. Ti aspettiamo!

Dopo il successo della prima edizione, il TEDx tornerĂ a Conegliano con un nuovo e suggestivo appuntamento. L’evento, in programma sabato 28 giugno, troverĂ casa all'ex Zanussi, storica zona industriale oggi dismessa che per una notte tornerĂ a vivere sotto una luce nuova. SarĂ il cuore. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Conegliano, la seconda edizione del TEDx si svolgerĂ all'ex Zanussi

