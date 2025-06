Concorso pubblico Università Milano-Bicocca | si cercano funzionari amministrativi scadenza 11 luglio

Sei alla ricerca di un'opportunità di carriera stabile nel mondo accademico? L'Università Milano-Bicocca apre le porte a laureati desiderosi di entrare nel settore pubblico, cercando funzionari amministrativi da assumere a tempo indeterminato. Non perdere questa occasione unica: la scadenza per presentare la domanda è l’11 luglio 2025. Approfitta di questa chance e costruisci il tuo futuro con l’Ateneo milanese!

L’Università Milano-Bicocca offre nuove opportunità di lavoro con un concorso pubblico per laureati. Si cercano funzionari amministrativi da assumere a tempo indeterminato per le proprie strutture. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro l’11 luglio 2025. Requisiti per la candidatura Per partecipare alla selezione è necessario possedere i requisiti generali per i concorsi pubblici. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - pubblico - università - milano

Anche gli studenti pontini protagonisti ai giochi matematici ospitati dall’università Bocconi di Milano - Gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia hanno brillato nei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, tenutisi il 10 maggio all'Università Bocconi di Milano.

Università di Trento: concorso per 40 collaboratori amministrativi - L'Università di Trento ha aperto un concorso per reclutare fino a 40 collaboratori amministrativi. Questa selezione pubblica mira a creare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nell'area dei collaboratori, destinata a coprire posizioni vacanti all'interno dell'ente.

Il 18 e il 19 giugno ti aspettiamo presso la SIAM a Milano, in via Santa Marta 18, per i talk di Persone&Talenti: due giorni di confronto tra imprese e professionisti, università e studenti, per mettere in dialogo il mondo del lavoro e quello della formazione! Iscriv Vai su Facebook

? Concorso: 1 posto a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area Didattica e dei Servizi agli Studenti ? Iscrizione entro 20 Giugno 2025 ? https://unimib.it/ateneo/gare-e-concorsi/cod-25pta022… #lavoro #università #bicoccacercate #concorso Vai su X

Università Bicocca: concorso per funzionari amministrativo gestionali; Università di Bari: concorso per operai agricoli con licenza media; Concorso Politecnico di Milano per laureati: opportunità per Public Supply Manager.