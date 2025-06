Concorso pubblico | 6 posti per istruttori amministrativi diplomati Bando

Se sogni una carriera stabile e gratificante nella Pubblica Amministrazione, questa è l’occasione che fa per te. Il Comune di Peschiera Borromeo ha aperto un concorso pubblico per 6 posti di istruttore amministrativo, riservati a diplomati. Un’opportunità da non perdere per chi desidera mettere in gioco le proprie competenze e costruire un futuro solido. Scopri tutti i dettagli e preparati a candidarti!

Il Comune di Peschiera Borromeo ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di personale amministrativo. Si tratta di un’interessante opportunità per chi è in possesso di un diploma di scuola superiore e desidera intraprendere una carriera stabile nella Pubblica Amministrazione. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili per partecipare. Posti disponibili e riserva di . Concorso pubblico: 6 posti per istruttori amministrativi diplomati Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

