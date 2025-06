Concorso ordinario IRC | corso di preparazione gratuito online FENSIR

Se sogni di diventare docente e vuoi affrontare con sicurezza il Concorso Ordinario IRC, FENSIR Formazione ha appena lanciato un corso gratuito online pensato appositamente per te. Questo percorso innovativo ti fornirà strumenti pratici e strategie vincenti per affrontare i quiz a risposta multipla, elemento chiave della selezione. Non perdere questa occasione: preparati al meglio e trasforma il tuo obiettivo in realtà!

FENSIR Formazione lancia un nuovo corso gratuito per la preparazione al Concorso ordinario IRC. Il percorso online è pensato per fornire strumenti pratici e strategie efficaci per affrontare i quiz a risposta multipla, elemento centrale della prova selettiva per i futuri docenti. Dettagli del percorso formativo al Concorso ordinario IRC Il corso è stato progettato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

