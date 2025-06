Concorso Fai | i monumenti della zona che hanno ottenuto più voti

Il Concorso FAI 2024 ha atto di passione e impegno, evidenziando i monumenti della nostra zona che hanno conquistato più voti. Con oltre 249 preferenze, questi luoghi rappresentano il cuore pulsante del nostro patrimonio culturale e storico. La vittoria di questi monumenti non è solo un riconoscimento, ma anche un invito a preservare e valorizzare le nostre radici. Scopriamo insieme quali sono i protagonisti di questa edizione e come possiamo contribuire alla loro tutela.

Concorso Fai: ecco i monumenti della zona che hanno ottenuto più voti. Si è conclusa il 12 giugno con la pubblicazione della classifica finale l’edizione 2024 de “I luoghi del cuore”, iniziativa promossa dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Banca Intesa. Questa iniziativa, che ogni anno assume sempre più importanza, vede cittadini e associazioni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

