Concorso DSGA 2025 | i prossimi step dalle GM alle assunzioni a partire da settembre

Il concorso DSGA 2025 sta entrando nella sua fase cruciale, con le prove orali in corso su tutto il territorio nazionale per oltre 2.160 candidati. Le assunzioni in ruolo sono previste già da settembre, garantendo stabilità e rinnovamento alle scuole italiane. Scopriamo insieme i prossimi step, dalle graduatorie alle assunzioni, e come prepararsi al meglio per questa importante occasione. La strada verso il ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si fa sempre più concreta.

Si avvia alla conclusione il concorso DSGA 2025. Le prove orali sono in svolgimento in tutta Italia per i 2.162 candidati idonei. Le immissioni in ruolo per i vincitori sono attese a partire dal 1° settembre 2025, per coprire 1.435 posti e garantire stabilità alle scuole. L'esito delle prove scritte del Concorso DSGA 2025

Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamenti aule-candidati [IN AGGIORNAMENTO] - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato la prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, programmata per il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30.

Concorso DSGA, come vedere il punteggio ottenuto alla prova orale. Il percorso - In occasione del concorso per 1435 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), l'USR Friuli Venezia Giulia comunica che, al termine di ciascuna sessione d’esame orale, la Commissione giudicatrice pubblicherà l'elenco dei candidati esaminati con i relativi punteggi, fornendo così un'importante opportunità di trasparenza e chiarezza nel processo di selezione.

Concorso DSGA 2025, prove orali in corso, immissioni in ruolo da settembre: tutti i numeri - Il mondo della scuola si prepara a una nuova tornata di immissioni in ruolo anche per il personale amministrativo.

