Concluse le operazioni di smontaggio della gru agli Uffizi | Firenze ritrova il suo skyline

Dopo quasi vent’anni, Firenze riabbraccia il suo incantevole skyline, ora libera dalla maxi gru degli Uffizi. In soli sei giorni, il cantiere si è concluso, restituendo alla città la sua bellezza autentica e senza ostacoli. È un importante traguardo che segna il ritorno alla normalità e all'armonia urbana, confermando come ogni sfida possa trasformarsi in un’opportunità di rinascita. Firenze, ora più che mai, guarda al futuro con rinnovato splendore.

FIRENZE – Dopo quasi vent’anni, lo skyline di Firenze torna intatto. Stop, finalmente, ai milioni di foto panoramiche del cuore storico di Firenze rovinate dall’ingombrante presenza della maxi gru del piazzale degli Uffizi, installata nel 2006 nell’ambito del cantiere di ampliamento del museo. Ci sono voluti sei giorni, dalla mattina del 16 giugno, per completare lo smontaggio dell’enorme mostro metallico: sessanta metri di altezza per 518 quintali di peso (344 metallo, 144 di contrappesi in cemento elevati oltre quota 50 metri), un vero colosso, visibile non solo sopra la loggia dei Lanzi e piazza Signoria ma fino a molti chilometri di distanza dalla città. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

