Concessioni sulla costa, salta il ricorso al Tar del comitato per la salvaguardia.

La decisione di rinunciare al ricorso segna un momento importante per Ostuni, sottolineando un percorso di confronto e trasparenza tra amministrazione e cittadini. Con questa scelta, si apre la strada a una gestione più chiara e condivisa delle risorse costiere, favorendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle esigenze della comunità e dell'ambiente. La vicenda si chiude così, lasciando spazio a nuove opportunità di crescita e collaborazione.

OSTUNI - Salta il ricorso al Tar relativo alla determinazione comunale per il rilascio di sette concessioni demaniali marittime per "spiagge libere con servizi" sulla costa di Ostuni. La segnalazione al tribunale amministrativo regionale per la Puglia era stata annunciata nei giorni scorsi e poi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it