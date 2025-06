Concerto di Vasco Rossi grande spettacolo ma all' uscita attesa per gli shuttle di ore

Il concerto di Vasco Rossi, un grande spettacolo con oltre 40.000 fan entusiasti, ha regalato emozioni indimenticabili. Tuttavia, all’uscita dello stadio "Franco Scoglio", molti hanno incontrato lunghe attese per gli shuttle, creando qualche disagio tra gli spettatori. Decine di segnalazioni evidenziano come, nonostante l’atmosfera di festa, la gestione dei trasporti abbia messo a dura prova l’organizzazione. È un promemoria che anche i momenti di grande festa richiedono pianificazione e attenzione.

Eventi come un concerto di Vasco Rossi con più di 40mila spettatori nascondono sempre delle insidie. Non tutto - come segnalato da spettatori all'uscita dallo stadio "Franco Scoglio" è filato liscio. Decine di segnalazioni sono pervenute questa mattina di utenti che volevano usufruire degli.

Concerto di Vasco Rossi, chiuse al traffico le rampe di uscita dello svincolo di San Filippo - Preparatevi a un evento imperdibile: il concerto di Vasco Rossi sta portando una ventata di energia e musica in Sicilia! Per garantire la sicurezza di tutti, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto l’interdizione temporanea delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo.

Concerto Vasco, traffico impazzito: ambulanza bloccata - L’altra faccia del concerto di Vasco Rossi a Messina: traffico impazzito sulla Statale e rischio concreto per la vita di un cittadino soccorso da un’ambulanza. messinaoggi.it scrive

