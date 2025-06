Concerto bluegrass degli americani The Muddy Souls

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle! Venerdì 27 giugno, il Martini Urban RistoBar di Conegliano si trasforma in un palco all’aperto per ospitare i talentuosi The Muddy Souls, band bluegrass progressive proveniente dall’Oregon. Con le loro melodie originali e un’energia travolgente, ti accompagneranno in un viaggio musicale unico nel suo genere. Non perdere questa occasione di assaporare la magia della musica dal vivo in un’atmosfera estiva e coinvolgente.

