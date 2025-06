Concerti servizi notturni e videosorveglianza | la calda estate dei vigili urbani tutte le criticità in assemblea

L’estate calda dei vigili urbani di Messina si sta confrontando con numerose criticità, tra servizi notturni, concerti e videosorveglianza. Un’assemblea fondamentale presso il Comune ha riunito i lavoratori per discutere le sfide quotidiane e le soluzioni possibili, con la partecipazione di rappresentanti sindacali e della Polizia Municipale. È tempo di ascoltare le esigenze di chi garantisce sicurezza e ordine nel cuore della città.

Si è tenuta presso il Comune di Messina un'assemblea dei lavoratori della Polizia Municipale, alla presenza del responsabile del dipartimento Cisl Funzioni Locali Maurizio Giliberto, del coordinatore Polizia Municipale Santi Prestipino, e delle RSU della P.M. Antonio Caputo e Francesco Paratore.

Concerti, servizi notturni e videosorveglianza: la calda estate dei vigili urbani, tutte le criticità in assemblea.

