Conceicao Juventus avanti senza sosta | Mendes al lavoro col Porto traguardo più vicino! Le ultimissime sul portoghese

Conceicao juventus avanti senza sosta, Mendes al lavoro col Porto: il sogno di vedere il talento portoghese ancora a Torino si fa più vicino. Le trattative tra Juventus e Porto proseguono con determinazione, mentre Jorge Mendes continua a mediare per raggiungere un accordo favorevole. La volontà della Juve di blindare Conceicao sembra concreta, aprendo nuovi scenari per il futuro dei bianconeri. Resta da scoprire se questa intensa negoziazione porterà alla tanto attesa fumata bianca, consolidando il progetto juventino.

