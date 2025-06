Conceicao a DAZN | Vorrei fare gol in tutte le partite ma l’importante è vincere Il caldo? Sono tutte scuse Loro hanno fatto tanti falli contro il Manchester City…

Dopo un intenso match tra Juventus e Wydad, Chico Conceicao ha condiviso le sue emozioni e riflessioni nel post-partita su DAZN. Con determinazione e passione, il calciatore sottolinea l'importanza di concentrarsi sulle proprie prestazioni, dimenticando le scuse come il caldo o i falli degli avversari. La voglia di fare gol e di vincere in ogni partita è il motore che lo spinge avanti. La sua determinazione ci ispira a credere sempre nei nostri obiettivi.

Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Wydad: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Chico Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «Partita difficile contro una squadra molto dura, sapevamo che dovevamo fare il nostro gioco. Sappiamo di aver passato il girone ma abbiamo una bella partita contro il City e oggi volevamo vincere». CHE PARTITA SARA' – «Tutte le partite saranno diverse. Hanno fatto tanti falli, il loro gioco era così, noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo vinto ed è quello l'importante.

