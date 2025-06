Con l’ultima ciclabile unite tutte le frazioni

Con l'apertura dell'ultima ciclabile, tutte le frazioni della città sono ora unite da un reticolo di percorsi sicuri e sostenibili. La nuova pista, lunga 950 metri tra Samperone e Certosa, rappresenta un investimento di 300mila euro che valorizza la mobilità green e la vivibilità del territorio. "Con questo percorso ciclopedonale – ha detto il sindaco Marcello Infurna – completiamo i collegamenti con le frazioni, promuovendo uno stile di vita più sano e rispettoso dell'ambiente".

Inaugurata e aperta ieri la pista ciclopedonale che collega la frazione Samperone con Certosa. Realizzata in calcestre e illuminata per essere utilizzata in sicurezza di giorno e di notte, è lunga 950 metri da via Dante Alighieri a via Abissinia ed è costata 300mila euro di risorse comunali. "Con questo percorso ciclopedonale – ha detto il sindaco Marcello Infurna – completiamo i collegamenti con le frazioni. Dopo Torriano e Cascine Calderari ora anche Samperone. Tutti i servizi sono nel capoluogo, così i ragazzini che vanno a scuola o gli anziani che per andare in Posta dovevano attraversare i campi o percorrere 3 o 4 chilometri di strada, avranno una ciclopedonale sicura e agevole dove presto installeremo anche le telecamere".

