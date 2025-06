Con lo scooter si schianta su un' auto 17enne muore nella notte dopo la festa in città

Una notte tragica a Pontedera scuote la comunità: un giovane di appena 17 anni perde la vita in un incidente stradale, schiantandosi contro un'auto. L’incidente, avvenuto poco prima delle 3 del mattino, ha sconvolto amici e familiari, lasciando un vuoto incolmabile. Una drammatica testimonianza di quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza sulla strada, ricordandoci che ogni vita conta.

Tragedia a Pontedera (Pisa). Un 17enne in sella al suo scooter si è scontrato con un'auto che arrivava nella direzione pposta, poco prima delle 3 del mattino del 22. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Con lo scooter si schianta su un'auto, 17enne muore nella notte dopo la festa in città

