Con Allegri per tornare al Max | Gimenez scatta l' operazione recupero

Con Allegri pronto a rilanciare il suo Milan, l’attenzione si concentra su Gimenez, al centro di un’operazione di recupero che potrebbe riportarlo ai livelli di prima. La società punta sul riscatto dell’ex Feyenoord, determinato a cogliere questa seconda chance. Per il tecnico toscano, Gimenez rappresenta l’elemento chiave per rafforzare un attacco che mira a tornare protagonista. Il suo ritorno potrebbe davvero fare la differenza, aprendo nuovi orizzonti per il club rossonero.

La società punta sul riscatto dell’ex Feyenoord che non vuole sprecare la seconda chance: per il tecnico può essere un Milan d’attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Con Allegri per tornare al Max: Gimenez, scatta l'operazione recupero

In questa notizia si parla di: allegri - tornare - gimenez - scatta

De Laurentiis pensa al dopo Conte: Allegri pronto a tornare protagonista - Aurelio De Laurentiis pensa al futuro del Napoli, con Allegri pronto a tornare in panchina. L'ipotesi richiama il precedente del 2014, quando Andrea Agnelli scelse Allegri dopo l'addio di Conte alla Juventus.

Con Allegri per tornare al Max: Gimenez, scatta l'operazione recupero.

Con Allegri per tornare al Max: Gimenez, scatta l'operazione recupero - La società punta sul riscatto dell’ex Feyenoord che non vuole sprecare la seconda chance: per il tecnico può essere un Milan d’attacco ... Riporta gazzetta.it

Allegri è pronto a valutare Gimenez: il messicano difficilmente lascerà il Milan in estate - Massimiliano Allegri e la sfida di Santiago Gimenez al Milan: il tecnico valuta il messicano fino a dicembre per capire il suo contributo futuro. Scrive msn.com