Compressori e idrovora L’aiuto ai vigili del fuoco

In un’epoca in cui l’unione fa la forza, il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno si arricchisce di strumenti essenziali: un carrello idrovora e una sala compressori rinnovata. Queste innovazioni rappresentano un grande passo avanti nel loro impegno quotidiano di protezione e salvataggio. Grazie a una partnership solida, insieme continuano a fare la differenza per la sicurezza della comunità, perché aiutare e salvare è il nostro obiettivo comune.

Insieme per proteggere, aiutare, salvare. Da ieri mattina il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno è dotato di due nuove strumentazioni. Sono il carrello idrovora da utilizzare in caso di eventi atmosferici intensi, e una rinnovata sala compressori per il caricamento di bombole-autoprotettori. Il risultato della duplice donazione, inaugurata nella mattinata in via Guidorzi, è l’ennesimo risultato di una partnership che ha messo uno di fianco all’altro pubblico e privato. Se il Comune ha donato infatti l’apparecchiatura che permetterà di ricaricare le bombole-autoprotettori dei volontari dei vigili del fuoco, ad una pressione di 300 bar, una cordata di attori ha permesso di acquistare il carrello idrovora: la Fondazione CariCento, la Sagra del Tartufo con l’associazione ‘Al Ramiol’, l’eredità di Francesca Fortini, ed infine i contributi del 5x1000 donati all’associazione Amici dei Vigili del fuoco di Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Compressori e idrovora. L’aiuto ai vigili del fuoco

