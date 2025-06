Comprare casa a Lucca il quartiere più richiesto è San Marco-San Filippo

Se stai pensando di investire in una casa a Lucca, il quartiere San Marco e San Filippo rappresentano il cuore pulsante della richiesta immobiliare. Famosi per il centro storico ben conservato e il ricco patrimonio architettonico, questi quartieri offrono un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità , attirando residenti e investitori desiderosi di vivere in una città toscana di grande fascino. Scopri perché comprare casa qui può essere la decisione giusta per il tuo futuro.

Famosa per il centro storico ben conservato e per il suo patrimonio architettonico, Lucca è una città toscana che attrae residenti e investitori per la qualità della vita e le opportunità immobiliari. Situata in una posizione strategica tra Pisa, Firenze e la costa, offre un mercato vivace che unisce tradizione e modernità . Inoltre la città consente spostamenti rapidi sia verso le località turistiche della Versilia sia verso i principali centri urbani Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare ha registrato segnali di fermento, con un aumento dell’interesse in diverse aree urbane. I dati raccolti da Idealista mostrano un’elevata concentrazione di richieste in alcuni quartieri, secondo l’indice di domanda relativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Lucca, il quartiere più richiesto è San Marco-San Filippo

