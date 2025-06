Compra un Gratta e Vinci da 5 euro e ne porta a casa 100mila | la dea bendata colpisce a Nichelino

La dea bendata torna a sorridere a Nichelino, regalando un’immensa fortuna a chi ha deciso di tentare la sorte con soli 5 euro. Un semplice gratta e vinci si è trasformato in una vincita da 100.000 euro, dimostrando che la fortuna può essere dietro l’angolo. E questa volta, il biglietto fortunato è stato il “New Tutto per Tutto”, aprendo le porte a un sogno che diventa realtà.

