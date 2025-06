Compra i Los Angeles Lakers ma la sua famiglia lo prende per pazzo

Nel 1979, Jerry Buss decide di investire 67,5 milioni di dollari per acquistare i Los Angeles Lakers, allora una squadra in difficoltà e con un seguito modesto. La sua famiglia lo considera pazzo, ma quella mossa segnò l'inizio del leggendario "Showtime" che avrebbe rivoluzionato il mondo del basket, portando glamour, vittorie e una nuova era di spettacolo sportivo. Un investimento coraggioso destinato a cambiare per sempre la storia dei Lakers.

Nel 1979 Jerry Buss sborsa 67,5 milioni di dollari per l'acquisto di una squadra afflitta e con un tifo modesto. Sarebbe stato l'inizio dello "Showtime". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Compra i Los Angeles Lakers ma la sua famiglia lo prende per pazzo

