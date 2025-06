Commento al Vangelo di oggi 22 giugno 2025 | Lc 9,11b-17

Iniziamo questa giornata con il cuore aperto alla Parola di Dio, che ci invita a riconoscere i miracoli quotidiani e la provvidenza divina. Il Vangelo di oggi, Luca 9,11b-17, ci ricorda come GesĂą, con semplice gesto di benedizione e condivisione, trasforma poco in molto, invitandoci a fidarci della sua misericordia. Meditiamo su questo miracolo di fede e generositĂ , lasciandoci guidare dalla luce del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 22 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perchĂ© li distribuissero alla folla.». Santissimo Corpo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 22 giugno 2025: Lc 9,11b-17

