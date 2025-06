Commando armato al matrimonio | due morti tra cui la sposa

Un commando armato ha trasformato un giorno di gioia in un incubo nel cuore del Vaucluse, Francia. Durante un matrimonio, una sparatoria ha seminato morte e terrore, lasciando dietro di sé due vittime, tra cui la sposa, e feriti gravi. Una tragedia che scuote le coscienze e richiede risposte immediate. Ma cosa si nasconde dietro questa scena di pura violenza? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Una storia di puro orrore. Un giorno che doveva essere di festa si è trasformato in un incubo nel piccolo comune di Goult, nella regione francese del Vaucluse. Durante i festeggiamenti per un matrimonio, nella notte tra sabato e domenica, una sparatoria ha provocato due vittime — tra cui la sposa — e almeno tre feriti gravi. Sconcertante, drammatico, ma vero. Secondo le prime ricostruzioni, al termine della cerimonia un commando composto da quattro uomini, armati e con il volto coperto, ha fatto irruzione sparando all’improvviso. Gli sposi erano appena arrivati in auto quando sono stati sorpresi dagli assalitori, giunti sul posto a bordo di una Golf 8, e presi di mira da numerosi colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Commando armato al matrimonio: due morti tra cui la sposa

In questa notizia si parla di: commando - matrimonio - sposa - armato

