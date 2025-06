Comicon Bergamo altro boom | 38.500 visitatori in tre giorni incontri con gli autori sold out

Il Comicon Bergamo 2025 si è concluso con un vero e proprio trionfo, registrando oltre 38.500 visitatori in tre giorni e incontri con autori sold out. Un successo che conferma la crescita costante di questa manifestazione, già protagonista nel panorama europeo della cultura pop. Con entusiasmo, annunciamo il ritorno alla Fiera di Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026: un appuntamento imperdibile per gli appassionati. La storia continua!

Comicon Bergamo 2025 chiude la terza edizione con 38.500 visitatori (+10% rispetto al 2024) e annuncia le date del 2026: la quarta edizione dell’International Pop Culture Festival tornerà alla Fiera di Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026. Un trionfo che parte da Napoli e conferma la forza di Comicon come uno dei più grandi e innovativi player europei di eventi per la cultura e l’intrattenimento, una storia di successo e di record raggiunti con oltre 220 mila visitatori annuali e oltre 600 espositori, tra lo storico festival partenopeo Comicon Napoli (la prossima edizione si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026) e la sua versione bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Comicon Bergamo, altro boom: 38.500 visitatori in tre giorni, incontri con gli autori sold out

