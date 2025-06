Come sono fatte e come funzionano le bombe bunker buster impiegate dagli USA sull’Iran

Le bombe bunker buster sono armi di precisione progettate per perforare e distruggere strutture sotterranee e fortificazioni impenetrabili dai bombardamenti convenzionali. Sviluppate nel contesto della storia militare, queste armi sono diventate fondamentali nelle operazioni moderne, come quelle condotte dagli USA sull'Iran. Ma come funzionano realmente e cosa le rende così devastanti? Scopriamolo insieme.

Le bombe bunker buster sono armi potenti, progettate per colpire e distruggere strutture nascoste nel profondo del terreno o protette da spessi strati di cemento armato. Nascono dall'esigenza di colpire obiettivi che le bombe tradizionali non possono raggiungere. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nazioni come la Germania e il Regno Unito iniziarono a sviluppare armi capaci di perforare fortificazioni. Ad esempio, l'ingegnere britannico Barnes Wallis creò le bombe "Tallboy" e "Grand Slam", chiamate "bombe terremoto". Queste non colpivano direttamente il bersaglio, ma esplodevano vicino, creando una caverna sotterranea che faceva crollare la struttura.

