Come si è arrivati all’entrata degli Usa nella guerra tra Israele e Iran | le tappe e i motivi dell’attacco

Il delicato equilibrio nel Medio Oriente si è spezzato con l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, arrivato nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Dopo settimane di tensioni crescenti e raid israeliani su Teheran, la situazione ha raggiunto un punto di non ritorno. Ma cosa ha portato a questo esito? Scopriamo insieme le tappe cruciali e i motivi dietro questa escalation explosiva, che potrebbe cambiare per sempre gli assetti geopolitici della regione.

L'attacco degli Stati Uniti all'Iran è arrivato nella notte tra il 21 e il 22 giugno, a sorpresa. Poco più di una settimana fa era stato Israele a colpire Teheran con raid che, da allora, non si sono fermati. Hanno vinto le motivazioni di chi chiedeva a Trump di entrare in guerra: ecco le tappe che hanno portato all'attacco di questa notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it