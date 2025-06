Come si è arrivati all' attacco americano

Come sono arrivati gli Stati Uniti all'attacco americano? Guidati da Donald Trump, gli USA hanno colpito questa notte i tre principali impianti nucleari iraniani di Fordo, Natanz e Isfahan, segnando un passo decisivo in un conflitto che si è scatenato il 13 giugno con l'offensiva israeliana in Iran. Di seguito, analizziamo gli approfondimenti e le analisi più recenti pubblicate su Il Foglio, per capire a pieno cosa sta accadendo e quali sono le possibili conseguenze.

Gli Stati Uniti guidati da Donald Trump hanno attaccato questa notte i tre importanti impianti nucleari iraniani di Fordo, Natanz e Isfahan, intervenendo direttamente per la prima volta nel conflitto che si è aperto il 13 giugno con l'offensiva in Iran da parte di Israele. Riportiamo di seguito i principali articoli, analisi e approfondimenti pubblicati sul Foglio negli ultimi giorni sul conflitto in Iran, per comprendere a pieno ciò che sta accadendo:

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

Il presidente americano Donald Trump annuncia sul social Truth: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Tanaz ed Esfahan" e aggiunge: "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano...Tutti gli ae Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Lo spazio aereo di Israele riaprirà alle 14; Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa; Gli USA bombardano l’Iran, Teheran: “Attacchi oltraggiosi”.

L'attacco americano all'Iran, le conseguenze: dai 40mila soldati Usa allo Stretto di Hormuz - escalation, lo scenario che si valuta a Washington riguarda la rappresaglia sulle basi Usa nell'area e la chiusura del braccio di mare che trasporta il 20% del petrolio mo ... Da msn.com