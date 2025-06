Come risponderà l'Iran ai bombardamenti degli Stati Uniti ordinati da Trump

L'Iran si trova ora al bivio tra diplomatico e militare, con le tensioni alle stelle e il mondo in attesa di una sua risposta. La delicata situazione potrebbe esplodere in un conflitto più ampio o trovare un varco diplomatico per evitare il peggio. In questo scenario incerto, ogni mossa del governo iraniano sarà determinante, poiché le conseguenze potrebbero ridefinire gli equilibri globali. La domanda resta: quale strada sceglierà Teheran?

Dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari dell'Iran, molti sperano che non scatti un'escalation. Molto dipenderà dalla risposta del governo iraniano: c'è la via diplomatica, che però sarebbe vista come una resa; o la ritorsione militare, più o meno ampia. Sullo sfondo resta l'ipotesi di un crollo del regime, così come dell'uso di un'arma atomica che per ora, a quanto se ne sa, non esiste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: iran - stati - uniti - risponderà

Stati Uniti e Iran, l’annuncio a sorpresa di Donald Trump sul nucleare - Nel corso del suo viaggio di Stato in Medio Oriente, Donald Trump ha sorprendentemente affrontato la questione nucleare, scuotendo gli equilibri regionali.

MEDIO ORIENTE | Attacco degli Stati Uniti all'Iran, domani il ministro degli Esteri iraniano Araghchi va da Putin. L'Iran promette: "Colpite Khamenei e sarà rappresaglia senza limiti". Appello del Papa a "fermare la tragedia" - IL PUNTO ALLE 14.00 #ANSA Vai su Facebook

Iran, la minaccia agli Usa: “Le basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere”. Come risponderà https://iltempo.it/esteri/2025/06/22/news/iran-risposta-attacco-usa-pasdaran-basi-medio-oriente-ridotte-cenere-missili-guerra-pericolosa-43093612/… via @IlTem Vai su X

Come l'Iran può rispondere, ora: lo stretto di Hormuz, i missili sulle basi Usa e la «rete» dagli Houthi a Hezbollah; Iran, i tre possibili scenari della risposta all’attacco degli Stati Uniti; Che cosa farà ora l'Iran: le tre mosse sul tavolo di Khamenei.