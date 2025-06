Come leggere l’etichetta energetica per smartphone e tablet ora obbligatoria video

Scopri come leggere facilmente l'etichetta energetica obbligatoria per smartphone e tablet, introdotta dal Regolamento UE 2023/1669. Questa guida video ti spiega passo dopo passo cosa significano le informazioni e come interpretarle correttamente. Non lasciarti sfuggire i dettagli che possono aiutarti a fare scelte più consapevoli e sostenibili, ottimizzando il consumo dei tuoi dispositivi. Preparati a diventare un consumatore più informato e responsabile!

È obbligatoria da oggi la nuova etichetta energetica per smartphone e tablet prevista dal Regolamento UE 20231669: ecco come leggerla.

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona - Dal 20 giugno, ogni smartphone e tablet venduto nell’UE sfoggerà una nuova etichetta energetica, simile a quella degli elettrodomestici, ma arricchita da dettagli sulla durata della batteria e la riparabilità .

Unione Europea: etichetta energetica obbligatoria per smartphone e tablet, focus su efficienza, riparabilità e sostenibilità.

Dal 20 giugno è in vigore l'etichetta energetica per smartphone e tablet venduti in Europa con informazioni su consumi, affidabilità e riparabilità.