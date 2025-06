Come i cori | il nuovo singolo di Zeep feat Malpelo è disponibile dal 20 giugno

Dal 20 giugno è disponibile “Come i cori”, il nuovo singolo di Zeep in collaborazione con Malpelo, che unisce l’indie italiano a un’atmosfera calcistica. Questa traccia diventa il perfetto inno estivo, carico di passione e nostalgia, dove ogni storia d’amore si trasforma in un coro da stadio. Zeep e Malpelo ci invitano a vivere l’estate con l’energia di un tifo appassionato, rendendo ogni momento indimenticabile.

Dal 20 giugno è disponibile "Come i cori", il travolgente nuovo singolo di Zeep in collaborazione con Malpelo. Una traccia che intreccia l'indie italiano con l'immaginario calcistico, trasformando ogni storia d'amore estiva in un inno da stadio carico di passione e nostalgia. Zeep e Malpelo cantano l'amore estivo come un coro da stadio. È uscito il 20 giugno "Come i cori", il nuovo travolgente singolo firmato da Zeep in collaborazione con Malpelo. Un brano che unisce due mondi solo apparentemente distanti: l'indie italiano e l'immaginario calcistico, trasformando ogni storia d'amore estiva in un vero e proprio inno da stadio.

