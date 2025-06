Come gestire un flop monotone con e senza punto | la guida

Gestire un flop monotono con e senza punto può sembrare complicato, ma con la strategia giusta si trasforma in un’opportunità. Questi spot richiedono attenzione alle carte in mano e alle azioni precedenti, poiché ogni decisione può fare la differenza tra una vittoria e una perdita. Scopriamo insieme le dinamiche e le soluzioni più efficaci per affrontare al meglio queste situazioni complesse, ottimizzando le tue chance di successo a tavolo.

E' sicuramente una delle situazioni più complicate da gestire lungo tutte le strade. Parliamo di un flop che ha tre carte dello stesso seme. Come gestire questi tipi di spot? Ovviamente dipende da quel che abbiamo e soprattutto da quel che è successo nella fase preflop. Vediamo le dinamiche.

