Come funziona la Mop la bomba americana usata per attaccare i siti nucleari iraniani

Scopri come funziona la Mop, la potente bomba americana utilizzata per colpire i siti nucleari iraniani. Questa arma strategica, progettata specificamente per penetrare bunker fortificati, rappresenta un elemento chiave nella geopolitica mondiale. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno impiegato questa tecnologia avanzata contro obiettivi sensibili a Teheran. La sua capacità di penetrazione e distruzione la rendono una delle armi più sofisticate del suo genere, testimoniando l’evoluzione del conflitto moderno.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno italiani gli Usa hanno attaccato l’Iran. Nell’occasione, Washington ha utilizzato la Mop, la munizione strategica anti-bunker pensata appositamente per obliterare i siti nucleari di Teheran. In questa scheda, anni fa, Paolo Mauri descriveva con attenzione il valore strategico di quest’arma. Ve lo riproponiamo per l’occasione. Si chiama Mop, acronimo che sta per Massive Ordnance Penetrator. È una delle più potenti bombe che ci siano al mondo insieme alla Moab (Massive Ordnance Air Blast), la “mother of all bombs” usata per la prima volta in azione in Afghanistan ad aprile del 2017 sganciata da un MC-130 “Combat Talon II” o “Slick” C-130, l’unico velivolo in grado di trasportarla date le sue imponenti dimensioni, e la Foab, una bomba termobarica russa che, che con le sue 44 tonnellate di Tnt equivalente sembra essere la più potente bomba convenzionale del mondo (a detta di Mosca). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Come funziona la Mop, la bomba americana usata per attaccare i siti nucleari iraniani

In questa notizia si parla di: nucleari - siti - funziona - bomba

GBU-57: la bomba bunker buster americana che può colpire i siti nucleari iraniani - La GBU-57, nota come Massive Ordnance Penetrator, è l’arma convenzionale più potente degli Stati Uniti, progettata per penetrare bunker sotterranei altamente protetti come quelli iraniani di Fordow.

Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Ora la pace» La super bomba Mop e i missili  I Guardiani della rivoluzione: «È guerra» - Nelle ultime notizie di domenica 22 giugno, il mondo è rimasto col fiato sospeso: gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a intensificarsi.

Gli Usa spostano dal Missouri a Guam i bombardieri B-2 che possono trasportare la bomba contro i siti nucleari iraniani Vai su X

Siccome Israele è uno Stato debolissimo, i siti nucleari dell'Iran non sono stati nemmeno scalfiti e continuano a funzionare perfettamente. In uno scontro uno contro uno, l'Iran schiaccia Israele con un pugno. Ecco perché Trump ha dovuto immediatamente invi Vai su Facebook

Iran, la bomba bunker buster che potrebbe essere usata dagli Usa; Come funziona la GBU-57: l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano; Bunker buster, la bomba Usa che serve a Israele per distruggere i siti nucleari dell’Iran.

Come funziona la GBU-57, l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano - Gli Stati Uniti dispongono di una bomba talmente potente da poter scardinare anche i bunker più profondi: la GBU- Da msn.com

Cos'è la super bomba «bunker buster» usata dagli Usa per distruggere i siti nucleari iraniani - 57 contro il sito di Fordow: «L'abbiamo cancellato dalla faccia della Terra» ... Lo riporta msn.com