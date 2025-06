Come funziona la GBU-57 | l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano

La GBU-57, nota come "bomba a penetrazione profonda", rappresenta un'arma rivoluzionaria nel panorama militare. Trasportata dai B-2, è l’unica bomba capace di distruggere installazioni nucleari sotterranee come quella di Fordow in Iran. La sua capacità di penetrare bunker profondi la rende uno strumento decisivo nel contrasto alle ambizioni nucleari di Teheran, segnando un nuovo capitolo nella strategia di difesa globale.

Progettata per penetrare bunker profondi come quello di Fordow in Iran. Ecco perchĂ© è considerata l'arma decisiva contro il nucleare di Teheran.

Come funziona la GBU-57, l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano - La GBU-57 L/21, detta anche "bomba spaziale", rappresenta il massimo della tecnologia militare statunitense: un'arma in grado di penetrare bunker profondi come quello di Fordow in Iran.

