Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Se ti sei perso l’ultima puntata di Amici 24 o vuoi rivedere i momenti più emozionanti, niente paura! Scopri come e dove vedere le repliche in TV e streaming: un modo semplice e immediato per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo più amato del pomeriggio televisivo. Continua a leggere e preparati a rivivere l’energia di Amici, ovunque tu sia.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l'entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell'arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l'appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l'ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 24 del 22 Giugno. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico.

