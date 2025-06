Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché il 28 giugno

Scopri una commedia sorprendente che, con humor raffinato, esplora le sfumature e le sfide delle relazioni di coppia. Attraverso situazioni esilaranti e riflessioni ironiche, questa pièce mette in luce le dinamiche più intime e spesso imprevedibili delle nostre vite condivise. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza teatrale il 28 giugno, un evento che promette risate e spunti di riflessione sulla quotidianità di coppia.

Una commedia dall'umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia presentandone in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano, a volte inconsapevolmente, il vivere quotidiano.

