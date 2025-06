Come aiutare i bambini a stimolare la cacca in caso di stitichezza | cause e rimedi della stipsi

La stitichezza nei bambini è un disturbo comune che può creare disagio e preoccupazione. Spesso, le cause sono funzionali, legate alla paura di provare dolore durante l’evacuazione. Con semplici strategie come una dieta ricca di fibre, l’uso di rammollitori fecali e tanta pazienza, è possibile alleviare il problema. La pediatra Annamaria Staiano ci svela come aiutare i più piccoli a stimolare la cacca e ritrovare il benessere. Continua a leggere per scoprire i rimedi più efficaci.

La stitichezza nei bambini è un disturbo frequente e spesso legato a cause funzionali, come la paura di provare dolore durante l’evacuazione. Dieta ricca di fibre, rammollitori fecali e pazienza sono i rimedi più efficaci. A spiegarlo è la pediatra Annamaria Staiano, Professoressa Ordinaria pediatra presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, presidente ESPGHAN e membro della Società Italiana di Pediatria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambini - stitichezza - cause - rimedi

8 spuntini che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini, secondo la tata - L'estate porta con sé momenti di svago e delizie culinarie, ma alcuni spuntini apparentemente innocui possono nascondere insidie per la salute dei bambini.

Cosa sappiamo dell’ Onicomicosi? Prevenzioni e rimedi per l’infezione fungina delle unghie è molto diffusa - L’onicomicosi, un'infezione fungina delle unghie, è un problema che colpisce molte persone, ma pochi sanno come prevenirla.

PANCIA GONFIA: PERCHÉ? La pancia gonfia è un sintomo molto comune ed è spesso collegato a diverse cause. La principale è lo stile di vita Conducendo un'alimentazione sana e bilanciata, praticando attività fisica, consumando poco alcol e non fum Vai su Facebook

Stipsi, un disturbo che colpisce quasi 8 donne su 10. L'esperto: «Spesso la causa è l'impossibilità di andare in bagno in ambienti familiari o con la giusta privacy: è il fenomeno del cosiddetto “intestino timido”».; Cibi lassativi naturali, per andare in bagno (poche regole pratiche); Sindrome dell’Intestino Irritabilein età pediatrica: come arrivare alla diagnosi e quali terapie sono disponibili?.

Stitichezza bambini: cause e rimedi di un problema diffuso - Nella maggior parte dei casi, la stitichezza bambini è dovuta ad abitudini scorrette acquisite nella ... Come scrive bimbisaniebelli.it

Stitichezza nel neonato e nel bambino: rimedi e consigli - I bambini nutriti con latte artificiale tendono ad essere più inclini alla stitichezza, perché questo tipo di latte può essere più difficile da digerire rispetto al latte materno, facendo sì che le ... Si legge su nostrofiglio.it