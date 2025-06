Coltiviamo amicizie, non solo verdure.

orticolture sociali, un'iniziativa che va oltre il semplice coltivare. Insieme, cittadini e amministrazione hanno piantato i semi di una comunità più forte e sostenibile. Un passo importante verso la valorizzazione del verde urbano e il rafforzamento dei legami tra le persone. Questa è solo l’inizio di un viaggio che mira a coltivare amicizie, non solo verdure.

A Scandiano ieri mattina sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi orti sociali. Un progetto rinnovato con un regolamento di gestione aggiornato, frutto del lavoro di squadra e della passione per il verde condiviso. "Abbiamo vissuto un momento davvero speciale lungo la sponda del Tresinaro, in via della Passerella", spiega l’assessore Enrico Baschieri. Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti e il vicesindaco Giuseppe Pagani hanno inaugurato gli orti sociali completamente riorganizzati, tagliando il nastro di questa nuova avventura verde che coinvolge tanti cittadini. L’amministrazione di Scandiano esprime gratitudine "all’associazione Ancescao Aps Emilia Romagna e a tutti gli ortisti che, insieme a tutti i partecipanti, hanno reso possibile questa bellissima festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it